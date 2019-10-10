Елюбаев Санжар Бахытович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Имеет высшее юридическое, инженерно-экономическое образование.



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал начальником управления маркетинга транзитных перевозок АО «НК «Қазақстан темір жолы»;

2002-2006 годы - генеральный менеджер компании «Транссибирский Экспресс Сервис Казахстан»;

2006-2007 годы - первый Вице-президент АО «Кедентранссервис»;

2007-2008 годы - генеральный менеджер филиала MSCMediterranean Shipping Company в Центральной Азии;

2008-2011 годы - директор по развитию бизнеса филиала Корпорации «Дженерал Электрик Интернэшнл Инк.» в Республике Казахстан;

2011-2013 годы - вице-президент по экономике и финансам АО «Казтеміртранс»;

С февраля по июль 2013 года - директор филиала АO«НК «Қазақстан темір жолы» - «Центр развития транспортной логистики»;

2013-2016 годы – президент АО «KTZ Express»;

С 24 мая 2016 года – президент АО «Қазтеміртранс»;

С октября 2016 года - избран председателем правления АО «Казтеміртранс».



Награжден почетным орденом Республики Казахстан «Құрмет».

Источник фото: сайт kazcargo.kz