Елеусизова Куралай Болатовна

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2000 году окончила Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова, специальность - математика;

В 2013 году - Казахский Университет Экономики, специальность - Финансы и международная торговля.

ОПЫТ РАБОТЫ:

2000-2004 годы - преподаватель информатики и вычислительной техники, инженер-техник в средних общеобразовательных школах города Экибастуза;

На государственную службу поступила в июле 2004 г. и.о. и с 23 сентября 2004 г. назначена главным специалистом отдела управления проектами Управления информатизации Департамента информатизации и юридической службы Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи;

2005-2007 годы - начальник отдела управления проектами Управления информатизации Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи;

2007-2008 годы - начальник управления Департамента информатизации Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи;

2008-2014 годы - директор департамента информационных технологий Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи, департамента государственной политики в области информационных технологий министерств связи и информации и транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;

С 12 мая 2014 года по 24 октября 2014 года - директор департамента развития информационных технологий Агентства Республики Казахстан по связи и информации;

С октября 2014 года в связи с упразднением Агентства переведена на должность руководителя управления внутреннего контура «электронного правительства» Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан;

2015-2016 годы - заместитель председателя правления АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде»;

С апреля 2016 года - управляющий директор - член правления АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде».

Фото с сайта zerde.gov.kz