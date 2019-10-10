Елеусизов Мэлс Хамзаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1981 году окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова по квалификации юрист, специальность – правоведение.



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1970 по 1975 годы - бортпроводник, секретарь комитета комсомола Алма-Атинского объединенного авиаотряда.

С 1976 по 1978 годы - руководитель оперативного комсомольского отряда Октябрьского района.

С 1975 по 1981 годы - работал в АРО-2, обувном объединении «Джетысу», дистанции сигнализации и связи Алма-Атинской железной дороги.

С 1982 по 1984 годы - заместитель генерального директора Производственного объединения «Зергер».

В 1984 году - главный инженер военного совхоза Среднеазиатского военного округа «Алма-Атинский».

С 1984 по 1989 годы - заместитель директора института «Казгипроводхоз».

С 1989 года - председатель экологического союза ассоциаций и предприятий Казахстана «Табигат».



Прочие должности:

С октября 1999 года - сопредседатель Форума демократических сил Казахстана.

С ноября 2007 года - руководитель секции по вопросам экологии, природопользования и сельского хозяйства Общественной палаты при Мажилисе Парламента Республики Казахстан.



Выборные должности, депутатство:

Кандидат в депутаты Верховного Совета Республики Казахстан 12-го (1992) и 13-го (1994, 1995) созывов, Мажилиса.

Парламента Республики Казахстан 1-го (1995), 2-го (1999), 3-го (2004), 4-го (2007) созывов.

В 2005 году - кандидат в Президенты Республики Казахстан.

В феврале 2011 года - кандидат в Президенты Республики Казахстан.



Награды:

В 2002 году - лауреат премии UNEP в области охраны окружающей среды.





