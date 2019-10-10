Елеусизов Мади Канатбаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Актюбинский государственный университет имени Х. Жубанова, экономист;

Российскую таможенную академию, юрист.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1997-2009 годы - экономист АО «Южбозой», ТУ по Актюбинской области, заместитель акима Хобдинского района;

2009-2010 годы - заместитель руководителя аппарата акима Актюбинской области;

С 2010 по февраль 2015 года - аким Мартукского района Актюбинской области;

С февраля по август 2015 года - первый заместитель председателя Актюбинского филиала партии «Нур Отан»;

С августа 2015 года - руководитель аппарата акима Актюбинской области.

Награжден орденом «Курмет».

