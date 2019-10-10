Елеусинов Каирбек Сагинтаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1988 году окончил Московский институт нефти и газа им.И.М.Губкина, по специальности «технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений».

ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1977 по 1982 года – ученик слесаря КИПиА цеха автоматизации производства НГДУ «Узеннефть».

С 1982 по 1985 годы служил в рядах вооруженных сил.

С 1988 по 2002 года – оператор по ПРС, по ДНГ НГДУ «Узеннефть», инженер-технолог, заместитель начальника, ведущий инженер-технолог ЦПРС-1, заместитель начальника ЦДНГ-6, начальник ЦДНГ-6, начальник ЦДНГ-8, главный инженер НГДУ-1 ОАО «Узеньмунайгаз».

С 2002 по 2007 годы – начальник НГДУ-1 ПФ «Озенмунайгаз».

В 2007-2008 годы – заместитель директора по производству ПФ «Эмбамунайгаз».

В 2008-2009 годы – директор ПФ «Озенмунайгаз».

С 2009 по 2012 годы – первый вице-президент АО «Каражанбасмунай».

С октября 2013 года – заместитель генерального директора по производству АО «РД «КазМунайГаз».