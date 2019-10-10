Елемесов Андриан Копмагамбетович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1985 году окончил Казахский химико-технологический институт. Помимо этого он окончил курсы чрезвычайных и полномочных послов РК и руководителей структурных подразделений при дипломатической академии МИД РК.

ОПЫТ РАБОТЫ:

В период с 1985 по 1989 годы работал секретарем комсомольской организации СУ «СКБС» треста «Чимкентстрой»;

1989-1990 годы - научный сотрудник НТЦ «Жастар», аспирант МИСИ;

1990-1991 годы - менеджер СП «Казфер-импэкс»;

1991-1992 годы - директор малого предприятия, президент компании «АКЕ'С»;

1992-1995 годы - представитель СП «Казахиталкаракуль» в Италии;

1995-1996 годы - третий секретарь Министерства иностранных дел Республики Казахстан;

1996-2001 годы - третий, второй секретарь - консул Посольства Республики Казахстан в Италии;

2001-2003 годы - советник, начальник отдела визитов службы государственного протокола, начальник отдела Центральной и Восточной Европы министерства иностранных дел;

2004-2010 годы - шеф службы государственного протокола Министерства иностранных дел Республики Казахстан;

2010-2012 годы - советник- посланник посольства РК в Испании;

С июня 2012 года - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Итальянской Республике;

С ноября 2012 года - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Мальта, Республике Сан-Марино по совместительству;

С августа 2015 года -Чрезвычайный и Полномочный Послом Казахстана в Мексике.

С 26 сентября 2018 года - Чрезвычайный и Полномочный Послом Республики Казахстан в Республике Панама, Республике Коста-Рика, Доминиканской Республике, Ямайке по совместительству.



