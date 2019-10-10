Елекеев Ирак Касымович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1977 году закончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова по специальности юрист-правовед.



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1992 по 1996 годы - начальник управления юстиции Атырауской области.

С 1995 по 1999 годы - от Атырауского региона избран депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

В высшем представительном органе страны избирается членом Комитета по законодательству и судебно- правовой реформе.

С 1999 по 2002 годы - утвержден в политической государственной должности Руководителя Аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

С 2002 по 2003 годы - назначен Вице-Министром юстиции Республики Казахстан.

С 2003 по 2004 годы - советник Председателя Мажилиса Парламента.

С 2004 по 2008 годы - являлся Заместителем Председателя Комитета по судебному администрированию при Верховном Суде Республики Казахстан.

В 2009 году - председатель Комитета по судебному администрированию при Верховном суде Республики Казахстан.

С сентября 2009 года - депутат Мажилиса Парламента РК от Народно-демократической партии «Нур Отан». Член Комитета по законодательству и судебно правовой реформе.

С ноября 2012 года - председатель общественного совета при Министерстве внутренних дел (МВД) Республики Казахстан.

11 июля 2018 года - избран председателем палаты частных судебных исполнителей



Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

В 2007 году - Орден «Курмет», Заслуженный юрист КазССР.

