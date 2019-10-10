Елагин Сергей Николаевич
Заместитель председателя правления ЕАБР
ОБРАЗОВАНИЕ:
Окончил факультет космонавтики Московского государственного авиационного института, финансовое образование получил в Московской международной высшей школе бизнеса «Мирбис». Имеет степень магистра делового администрирования.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1994-1997 годы – заместитель генерального директора, генеральный директор «Финансово-инвестиционной компании «Алмаззолото»;
1997-2004 годы - начальник управления ценных бумаг и операций на финансовых рынках, финансовый директор, управляющий филиалом в ряде российских банков;
2004-2006 годы – начальник управления регулирования ликвидности и анализа рыночных рисков Казначейства НОМОС-БАНКа;
С 2006 года - возглавлял Казначейство ЕАБР;
В январе 2010 года решением Совета банка был введен в состав правления;
С июля 2014 года - заместитель председателя правления ЕАБР.