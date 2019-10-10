Елагин Сергей Николаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил факультет космонавтики Московского государственного авиационного института, финансовое образование получил в Московской международной высшей школе бизнеса «Мирбис». Имеет степень магистра делового администрирования.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1994-1997 годы – заместитель генерального директора, генеральный директор «Финансово-инвестиционной компании «Алмаззолото»;

1997-2004 годы - начальник управления ценных бумаг и операций на финансовых рынках, финансовый директор, управляющий филиалом в ряде российских банков;

2004-2006 годы – начальник управления регулирования ликвидности и анализа рыночных рисков Казначейства НОМОС-БАНКа;

С 2006 года - возглавлял Казначейство ЕАБР;

В январе 2010 года решением Совета банка был введен в состав правления;

С июля 2014 года - заместитель председателя правления ЕАБР.