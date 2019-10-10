Егизбаев Серик Рахметоллаулы

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1985 году окончил Западно-Казахстанский СХИ по специальности, в 1988 году - ВКШ при ЦК ВЛКСМ, в 2001 году - Академию госслужбы при Президенте РК и КазГЮА. Кандидат экономических наук.



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1980 по 1990 годы- Рабочий стройчасти совхоза «Чапаевский» Чапаевского района Уральской области. Агроном отделения № 4 с-за «Чапаевский» Чапаевского района Уральской области. Второй секретарь Чапевского райкома ЛКСМ Казахстана. Первый секретарь Джамбейтинского райкома ЛКСМ Казахстана Уральской области.

С 1990 по 1997 годы - Секретарь Уральского обкома ЛКСМ Казахстана, первый секретарь Западно-Казахстанского областного комитета Союза молодежи Казахстана.

С 1997 по 1998 годы - Главный инспектор, заместитель завотделом организационной и кадровой работы аппарата акима ЗКО.

С 2000 по 2002 годы - Начальник отдела оргработы департамента Минфина РК. Консультант отдела соцкультурного развития Канцелярии Премьер-Министра РК.

С 2002 по 2007 годы - Главный инспектор отдела оргинспекторской работы и территориального развития Канцелярии Премьер-Министра РК.

С 2007 по 2016 годы - Госинспектор, заместитель заведующего Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК.

С 2016 по 2017 годы - Вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан.

С 2017 по 2019 годы - Заместитель председателя Правления АО «РТРК «Қазақстан» по развитию регионов.