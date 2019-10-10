Егизбаев Мукан Кенесбекович
Руководитель управления здравоохранения ЮКО
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1986 году окончил Карагандинский государственный медицинский институт, специальность «Врач-педиатр».
Кандидат медицинских наук (1998).
Доктор медицинских наук (2005).
Тема докторской диссертации: «Организационные
основы совершенствования инфекционной службы в крупном регионе Республики
Казахстан».
ОПЫТ РАБОТЫ:
1986-1987 годы - врач-интерн в городской инфекционной больнице г. Чимкент;
1987-1988 годы - врач-реаниматолог городской инфекционной больницы г. Чимкент;
1988-1993 годы - заведующий реанимационным отделением городской инфекционной больницы г. Чимкент;
1993-2003 годы - главный врач городской инфекционной больницы г. Шымкент;
2001-2003 годы - заведующий кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дермато-венерологии Южно-Казахстанской государственной медицинской академии;
2003-2006 годы - главный врач областного дермато-венерологического диспансера (г. Шымкент);
2006-2008 годы - главный врач областной детской больницы (г. Шымкент);
2007-2008 годы - заведующий кафедрой «Педиатрия-2» Южно-Казахстанской государственной медицинской академии;
С 2008 года - главный врач КГКП «Областная клиническая больница» акимата ЮКО;
2009-2016 годы - ассистент кафедры «Социальная гигиена в сфере здравоохранения и организации здравоохранения» Южно-Казахстанской государственной фармацевтической академии;
С января 2017 года - руководитель управления здравоохранения Южно-Казахстанской области.
Награды:
Медали: Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Парламентіне 10 жыл» (2005);
Значок «Отличник здравоохранения РК» (2002);
Грамоты: Департамента здравоохранения ЮКО (1995), областного маслихата (2001), почетной грамотой МЗ РК (1995).
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