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Егизбаев Мукан Кенесбекович

Егизбаев Мукан Кенесбекович

Руководитель управления здравоохранения ЮКО

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1986 году окончил Карагандинский государственный медицинский институт, специальность «Врач-педиатр».

Кандидат медицинских наук (1998).

Доктор медицинских наук (2005). 

Тема докторской диссертации: «Организационные основы совершенствования инфекционной службы в крупном регионе Республики Казахстан».

ОПЫТ РАБОТЫ:

1986-1987 годы - врач-интерн в городской инфекционной больнице г. Чимкент;

1987-1988 годы - врач-реаниматолог городской инфекционной больницы г. Чимкент;

1988-1993 годы - заведующий реанимационным отделением городской инфекционной больницы г. Чимкент;

1993-2003 годы - главный врач городской инфекционной больницы г. Шымкент;

2001-2003 годы - заведующий кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дермато-венерологии Южно-Казахстанской государственной медицинской академии;

2003-2006 годы - главный врач областного дермато-венерологического диспансера (г. Шымкент);

2006-2008 годы - главный врач областной детской больницы (г. Шымкент);

2007-2008 годы - заведующий кафедрой «Педиатрия-2» Южно-Казахстанской государственной медицинской академии;

С 2008 года - главный врач КГКП «Областная клиническая больница» акимата ЮКО;

2009-2016 годы - ассистент кафедры «Социальная гигиена в сфере здравоохранения и организации здравоохранения» Южно-Казахстанской государственной фармацевтической академии;

С января 2017 года - руководитель управления здравоохранения Южно-Казахстанской области.

Награды:

Медали: Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Парламентіне 10 жыл» (2005);

Значок «Отличник здравоохранения РК» (2002);

Грамоты: Департамента здравоохранения ЮКО (1995), областного маслихата (2001), почетной грамотой МЗ РК (1995).

Источник фото: сайт otyrar.kz



Егизбаев Мукан Кенесбекович
Егизбаев Мукан Кенесбекович
Руководитель управления здравоохранения ЮКО
Персональная справка