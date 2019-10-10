Егимбаева Майя Ербулатовна

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1998 году окончила Казахский государственный юридический университет по специальности "правоведение".

ОПЫТ РАБОТЫ:

1998-1999 годы - главный специалист отдела коммерческого законодательства Управления правового обеспечения деятельности финансовых органов Департамента юридической службы Министерства финансов РК;

1999-2002 годы - на различных позициях в секторе договорной правовой работы юридического департамента ЗАО «НК «Казахойл»;

2002-2003 годы – юрисконсульт юридического департамента ЗАО «КазТрансОйл»;

2003-2004 годы – старший юрист департамента правового обеспечения АО «НК «КазМунайГаз»;

2004-2006 годы – главный юрист АО «КазРосГаз»;

2006-2012 годы – работала заместителем директора департамента правового обеспечения, директором департамента по управлению сервисными активами АО «РД «КазМунайГаз»;

2012-2013 годы – директор по административным вопросам и операционным функциям ТОО «ОХК Инжиниринг»;

2013-2014 годы – директор юридического департамента акционерного общества «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017»;

С марта 2014 года – управляющий директор акционерного общества «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017»;

С марта 2015 года - управляющий директор – директор юридического департамента акционерного общества «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017».

С июня 2015 года - управляющий директор - директор юридического департамента акционерного общества «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017».