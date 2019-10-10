Егеубаева Сауле Аскаровна

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1998 году окончила Казахскую Государственную Академию Управления в г. Алматы по специальности экономист – международник.

С 1997 по 1999 годы - обучалась в Высшей школе г.Оснабрюк (Германия) по специальности «Международная экономика» по немецкой стипендиальной программе.

В 2002 году окончила аспирантуру Института экономики Академии наук Республики Казахстан.





ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1999 по 2003 годы - Национальный банк Республики Казахстан, ведущий специалист Департамента внутреннего аудита, главный специалист Департамента внутреннего аудита.

С 2003 по 2004 годы - АО «Жилстройсбербанк Казахстана», заместитель начальника Управления развития банковских продуктов, начальник Управления развития банковских продуктов

В 2007 году - назначена на должность Управляющего директора АО «Жилстройсбербанк Казахстана».

В 2008 году - заместитель Председателя Правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана».





