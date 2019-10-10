Егемберды Ергали Куандыкулы

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Казахскую государственную юридическую академию, Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, Дипломатическую академию. Кандидат политических наук.



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1998 по 2000 годы - юрист Финансового управления города Астаны. С 2000 по 2001 годы – главный специалист государственно-правового отдела аппарата акима города Астаны. С 2001 по 2002 годы – начальник отдела учета мониторинга и правового обеспечения Генеральной дирекции свободной экономической зоны «Астана - новый город», заместитель начальника Управления торговли акимата города Астаны. С 2002 по 2003 годы - начальник отдела юридической и кадровой службы Управления бухгалтерского учета, организационной и правовой работы Комитета по связи и информации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан. В 2003 году – вице-президент по финансовым и административным вопросам ОАО "Афдан". В 2004 году – заместитель начальника Департамента жилья города Астаны. С 2004 по 2006 годы – заместитель акима района Сарыарка города Астаны. С 2006 по 2007 годы – начальник Управления по выдаче разовых талонов Карагандинской области. С 2007 по 2008 годы – заместитель акима города Караганды. С 2008 по 2009 годы – аким района имени Казыбек би города Караганды. С 2009 по 2010 годы – руководитель аппарата акима Карагандинской области. С 2010 по 2012 годы – главный инспектор отдела организационной работы и территориального развития Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан. С января 2012 года - руководитель аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан. С 02 ноября 2012 года - вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.