Джувашев Алмаз Болатович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1998 году окончил Казахский Государственный медицинский университет г. Алматы, специальность - лечебное дело;

В 2001 году - Гуманитарный университет им. Д.А Кунаева.г. Алматы, специальность – юриспруденция.

Повышение квалификации:

В 2003 году - Алматинский Государственный институт усовершенствования врачей «Неотложная хирургия органов брюшной полости»;



В 2004 году - Алматинский Государственный институт усовершенствования врачей «Хирургия». Присвоена квалификация врач проктолог 2 категории;

В 2005 году - присвоена квалификация врач проктолог 2 категории;

В 2006 году - Алматинский Государственный институт усовершенствования врачей «Вопросы колопроктологии»;

В 2007 году - Алматинский Государственный институт усовершенствования врачей «Диагностика и лечение заболеваний прямой кишки»;

В 2008 году - присвоена высшая аттестационная категория по специальности - Общая хирургия;



В 2012 году - Алматинский Государственный институт усовершенствования врачей «Вопросы колопроктологии»;

В 2012 году - Высшая школа общественного здравоохранения «Менеджмент здравоохранения»;

В 2012 году - Высшая школа общественного здравоохранения «Организация и совершенствование службы внутреннего аудита в органах здравоохранения»;

В 2013 году - подтверждена высшая аттестационная категория по специальности – «Общая хирургия»;

В 2013 году - присвоена первая аттестационная категория по специальности – «Социальная гигиена и организация здравоохранения» г. Алматы.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1998-2005 годы - центральная городская клиническая больница (ЦГКБ), врач-проктолог г. Алматы;

2005-2012 годы - ЦГКБ, заведующий отделением колопроктологии;



2011-2012 годы - по совместительству ЦГКБ, председатель профсоюзного комитета «Денсаулык»;



2012-2014 годы - ЦГКБ, заместитель директора по хирургии;

2014-2016 годы - ТОО «Медицинский центр ХАК», Медицинский директор Hak medical;

С февраля 2016 года - главный врач Городской больницы скорой неотложной помощи Алматы.

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