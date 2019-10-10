Джувашев Алмаз Болатович
Главный врач Городской больницы скорой неотложной помощи
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1998 году окончил Казахский Государственный медицинский университет г. Алматы, специальность - лечебное дело;
В 2001 году - Гуманитарный университет им. Д.А Кунаева.г. Алматы, специальность – юриспруденция.
Повышение квалификации:
В 2003 году - Алматинский Государственный институт
усовершенствования врачей «Неотложная хирургия органов брюшной полости»;
В 2004 году - Алматинский Государственный институт усовершенствования врачей «Хирургия». Присвоена квалификация врач проктолог 2 категории;
В 2005 году - присвоена квалификация врач проктолог 2 категории;
В 2006 году - Алматинский Государственный институт усовершенствования врачей «Вопросы колопроктологии»;
В 2007 году - Алматинский Государственный институт усовершенствования врачей «Диагностика и лечение заболеваний прямой кишки»;
В 2008 году - присвоена высшая
аттестационная категория по специальности - Общая хирургия;
В 2012 году - Алматинский Государственный институт усовершенствования врачей «Вопросы колопроктологии»;
В 2012 году - Высшая школа общественного здравоохранения «Менеджмент здравоохранения»;
В 2012 году - Высшая школа общественного здравоохранения «Организация и совершенствование службы внутреннего аудита в органах здравоохранения»;
В 2013 году - подтверждена высшая аттестационная категория по специальности – «Общая хирургия»;
В 2013 году - присвоена первая аттестационная категория по специальности – «Социальная гигиена и организация здравоохранения» г. Алматы.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1998-2005 годы - центральная городская клиническая больница (ЦГКБ), врач-проктолог г. Алматы;
2005-2012 годы - ЦГКБ, заведующий отделением колопроктологии;
2011-2012 годы - по совместительству ЦГКБ, председатель профсоюзного комитета «Денсаулык»;
2012-2014 годы - ЦГКБ, заместитель директора по хирургии;
2014-2016 годы - ТОО «Медицинский центр ХАК», Медицинский директор Hak medical;
С февраля 2016 года - главный врач Городской больницы скорой неотложной помощи Алматы.
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