Джуманкулов Марат Сейтбекович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1993 году окончил Алматинский государственный медицинский институт по специальности«Лечебное дело».



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в 1983 году лаборантом кафедры физической культуры Семипалатинского медицинского института.

В 1984—1985 годы — тренер Аккольской ДЮСШ Таласского района.

В 1988—1990 годы — санитар Алматинской городской клинической больницы скорой медицинской помощи.

В 1990—1991 годы — массажист хозрасчетного производственного научно-технического бюро«Дина».

В 1991 году — фельдшер Жамбылской областной больницы скорой медицинской помощи.

В 1992—1993 годы — медбрат Алматинской клинической больницы скорой медицинской помощи.

В 1993—1994 годы — врач-интерн Жамбылской городской больницы скорой медицинской помощи.

В 1994—1996 годы — заведующий поликлиникой Таласской центральной районной больницы.

В 1996—1998 годы — заведующий отделением Илийской районной центральной больницы Алматинской области.

В 1998—1999 годы — главный терапевт Илийской районной центральной больницы Алматинской области.

В 1999—2000 годы — терапевт Таразской городской больницы скорой медицинской помощи.

В 2000—2001 годы — заместитель главного врача Жуалынской центральной районной больницы.

В 2001—2002 годы — руководитель управления здравоохранения акимата Меркенского района.

В 2000—2012 годы — главный врач Меркенской районной центральной больницы.

В 2012—2017 годы — заместитель руководителя управления здравоохранения по лечебной работе акимата Жамбылской области.

С 12 июля 2017 года - Руководитель управления здравоохранения Жамбылской области