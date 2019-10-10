Джумакеев Алмаз Дженишевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1988 году окончил Республиканскую специальную школу-интернат (РСШИ) в г. Фрунзе;

В 1992 году - Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище.

ОПЫТ РАБОТЫ:

Офицерскую службу начинал в июне 1992 года в 35-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде ВС РК, с должности командира парашютно-десантного взвода;

1992-1993 годы - командир разведывательного взвода 2-го десантно-штурмового батальона, 35-я огдшбр;

1993-1994 годы - командир штабной роты 2-го десантно-штурмового батальона, 35-я огдшбр;

1994-1995 годы - заместитель командира 2-го десантно-штурмового батальона по боевой подготовке, 35-я огдшбр;

1995-1997 годы - командир 2-го десантно-штурмового батальона (на автомобилях), 35-я огдшбр;

1997-1998 годы - командир 1-го десантно-штурмового батальона (на БТР-80), 35-я огдшбр;

С мая по август 1998 года - командир 351-го отдельного десантно-штурмового батальона (на автомобилях), 35-я огдшбр (после переформирования);

1998-2001 годы - слушатель заочного отделения Военной Академии ВС РК;

1998-2001 годы - командир 353-го отдельного десантно-штурмового батальона (на автомобилях), 35-я огдшбр;

2001-2003 годы - начальник штаба - заместитель командира 35-й огдшбр;

2003-2009 годы - командир 37-й одшбр. Непосредственно возглавлял процесс переформирования 517-го мотострелкового полка 68-й мотострелковой дивизии в 37-ю одшбр;

2009-2010 годы - начальник Департамента боевой подготовки и службы войск Комитета начальников штабов в Министерстве обороны РК;

С апреля по сентябрь 2010 года - первый заместитель командующего Региональным командным управлением "Астана"-начальник штаба Управления командующего войсками РгК «Астана»;

2010-2011 годы - заместитель Главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК - начальник главного управления по воспитательной и социально-правовой работе(ВиСПР);

2011-2015 годы - командир36-й отдельной десантно-штурмовой бригадыАэромобильных войск;

6 мая 2011 года Президент Республики Казахстан присвоил Джумакееву Алмазу воинское звание генерал-майор.

15 октября 2015 года распоряжением Главы государства назначен командующим Аэромобильными войсками Вооруженных Сил Республики Казахстан.



