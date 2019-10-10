Джумагазиев Мухтар Сабирович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1980 году окончил Алматинский зоотехнический ветеринарный институт;

В 2004 году - Алматинский институт экономики и статистики.

ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1980 года работал на разных должностях областного и районного уровня. Был акимом Исатайского, Хобдинского, Каргалинского, Уилского районов Актюбинской области, начальником областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

До назначения на должность заместителя акима области был руководителем управления сельского хозяйства Актюбинской области.

С октября 2014 года - заместитель акима Актюбинской области.