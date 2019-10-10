Джумадильдаев Ануар Серкулович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1990 году окончил Университет Дружбы народов им. П. Лумумбы по специальности математик.

В 2006 году окончил Западно-Казахстанский инженерно-технологический университет по специальности финансист.



ОПЫТ РАБОТЫ:

1990-1992 годы - стажер-исследователь Института математики и механики Академии наук Казахской ССР г. Алматы, аспирант УДН им. П.Лумумбы;

1992-1997 годы - коммерческий директор ТОО «Фирма Алас» г. Алматы;

1997-2003 годы - управляющий АО «Алаугаз», вице-президент ТОО «Акцепт-Профиль» г. Алматы, исполняющий обязанности президента АО «Алаугаз», президент АО «Алаугаз» г. Алматы;

2005-2008 годы - заместитель председателя Налогового комитета по Западно-Казахстанской области Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан г. Уральска;

2008-2009 годы - и.о. начальника Управления мониторинга информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и информационной безопасности ДИТ Министерства финансов Республики Казахстан, начальник Управления мониторинга информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и информационной безопасности Департамента информационных технологий Министерства финансов Республики Казахстан, начальник Управления администрирования алкогольной, табачной и иной подакцизной продукции Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан, начальник Управления администрирования акцизов Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан;

2009-2012 годы - заместитель Председателя Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан;

С февраля 2012-январь 2015 года - председатель Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан;

С января 2015 года по январь 2017 года - председатель Комитета финансового контроля Министерства финансов Республики Казахстан;

С 20 января 2017 года - председатель Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.



