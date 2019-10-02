Джон Макафи

Джон Дэвид Макафи, 1945 года рождения — неоднозначная личность с внешностью рок-музыканта. Известен одиозными и просто скандальными поступками. Человек, увидевший фото McAfee в Сети впервые, выдвинет предположение о роде занятий Джона что угодно, кроме истины.

В действительности, этот колоритный джентльмен — доктор наук, американский программист, разработавший первую в мире антивирусную программу, много лет именовавшуюся McAfee, пока её не выкупила Intel-корпорация и не присвоила одноименное название – Intel.

Капитал Макафи достигал 100 миллионов долларов, был изрядно истощён в период глобального кризиса 2017, сократившись до 4 млн. долларов. Но, Джон это пережил и нарастил благосостояние, чему не в последнюю очередь способствовал крипто рынок 2016-2018 гг.

Старт: НАСА-UNIVAC

В 1968, в Нью-Йорке, McAfee приступил к работе в лаборатории НАСА.

В 1970 дорос до проектировщика ПО.

Чуть позже перевёлся в Xerox на должность архитектора ОС.

Новаторство

В 1978 Джон работает консультантом уже в компании ComputerSciences, затем в корпорации Lockheed. Тут, в начале 80-х, в руки программиста попадает копия PakistaniBrain вируса, против которого Макафи создал антивирус и стал первым распространителем ПО через стиль shareware — попробуй, прежде чем купить.

Собственная компания

В 1989 Джон управляет собственной компанией McAfeeAssociates, которая трансформировалась в NetworkAssociates, а в 1995 была окончательно переименована в McAfee.

Intel в 2011 году выкупил компанию McAfee за $7,68 млрд и превратил её в своё дочернее подразделение. К этому времени McAfee уже устойчиво занимала вторую по объему выручки долю рынка антивирусного ПО (после Symantec).

В 2014 году стало известно, что подразделение переименовывается в Intel Security, хотя в названиях продуктов слово McAfee сохранилось и впредь.

Другие проекты

В 90-х Джон расширил сферу интересов, создав TribalVoice — компанию, разрабатывающую программы по моментальному обмену сообщениями для ОС Windows.

В 2010 основал QuorumEx, фирму, с головным офисом в Белизе. Фирма специализируется на бактериологических исследованиях, работая в плоскости поиска нехимических антибиотиков.

Последним проектом Макафи стала наблюдательная йога. Учёный окружил себя армией последователей, готовых платить 200 долларов в час, наблюдая как другие занимаются йогой.

Кроме этого, Джон пытался получить президентский пост США от партии либертарианцев, но Трамп его превзошёл.