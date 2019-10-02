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Джон Макафи

Джон Макафи

Программист, предприниматель, основатель McAfee

Джон Дэвид Макафи, 1945 года рождения — неоднозначная личность с внешностью рок-музыканта. Известен одиозными и просто скандальными поступками. Человек, увидевший фото McAfee в Сети впервые, выдвинет предположение о роде занятий Джона что угодно, кроме истины.

В действительности, этот колоритный джентльмен — доктор наук, американский программист, разработавший первую в мире антивирусную программу, много лет именовавшуюся McAfee, пока её не выкупила Intel-корпорация и не присвоила одноименное название – Intel.

Капитал Макафи достигал 100 миллионов долларов, был изрядно истощён в период глобального кризиса 2017, сократившись до 4 млн. долларов. Но, Джон это пережил и нарастил благосостояние, чему не в последнюю очередь способствовал крипто рынок 2016-2018 гг.

Старт: НАСА-UNIVAC

В 1968, в Нью-Йорке, McAfee приступил к работе в лаборатории НАСА.

В 1970 дорос до проектировщика ПО.

Чуть позже перевёлся в Xerox на должность архитектора ОС.

Новаторство

В 1978 Джон работает консультантом уже в компании ComputerSciences, затем в корпорации Lockheed. Тут, в начале 80-х, в руки программиста попадает копия PakistaniBrain вируса, против которого Макафи создал антивирус и стал первым распространителем ПО через стиль shareware — попробуй, прежде чем купить.

Собственная компания

В 1989 Джон управляет собственной компанией McAfeeAssociates, которая трансформировалась в NetworkAssociates, а в 1995 была окончательно переименована в McAfee.

Intel в 2011 году выкупил компанию McAfee за $7,68 млрд и превратил её в своё дочернее подразделение. К этому времени McAfee уже устойчиво занимала вторую по объему выручки долю рынка антивирусного ПО (после Symantec).

В 2014 году стало известно, что подразделение переименовывается в Intel Security, хотя в названиях продуктов слово McAfee сохранилось и впредь.

Другие проекты

В 90-х Джон расширил сферу интересов, создав TribalVoice — компанию, разрабатывающую программы по моментальному обмену сообщениями для ОС Windows.

В 2010 основал QuorumEx, фирму, с головным офисом в Белизе. Фирма специализируется на бактериологических исследованиях, работая в плоскости поиска нехимических антибиотиков.

Последним проектом Макафи стала наблюдательная йога. Учёный окружил себя армией последователей, готовых платить 200 долларов в час, наблюдая как другие занимаются йогой.

Кроме этого, Джон пытался получить президентский пост США от партии либертарианцев, но Трамп его превзошёл.

 

McAfee
Джон Макафи
Джон Макафи
Программист, предприниматель, основатель McAfee
Персональная справка