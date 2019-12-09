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Джон Дудас

Джон Дудас

Член Совета директоров АО «ФНБ «Самрук-Қазына», независимый директор

Место рождения: Великобритания

Семейное положение, родственные связи:

  • Жена:
  • Дети:

Владение языками:

  • Английский

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

  • Университет Витватерсранда, Южно-Африканская Республика (1984)

«Бакалавр по горной металлургии», «Магистратур по горнорудной экономике»

  • Университет Хериот-Уотт, Великобритания

«Магистра делового администрирования»

Трудовой стаж:

  • Руководящие должности в компаниях Gencor Ltd., генеральный директор подразделения алюминия BHP Billiton (1984-2006);
  • Директор проектной группы по корпоративному планированию, ИТ-директор компании BHP Billiton (2006-2007);
  • Главный управляющий директор Алюминиевого подразделения компании BHP Billiton (2008-2012);
  • Независимый корпоративный советник в различных многонациональных горнорудных и профессиональных сервисных компаниях (с 2012)

Прочие должности:

  • Член Совета директоров компании Guinea Alumina Corporation S.A.;
  • Независимый член Совета директоров Общества, Председатель комитета по стратегии и инвестициям АО «НАК «Казатомпром» (с 2015);
  • Председатель Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» (с 08.2018 по 06.12.2019);
  • Член Совета директоров АО «ФНБ «Самрук-Қазына», независимый директор (с 06.12.2019).
АО ФНБ "Самрук-Қазына"
Джон Дудас
Джон Дудас
Член Совета директоров АО «ФНБ «Самрук-Қазына», независимый директор
Персональная справка