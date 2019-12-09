Джон Дудас
Член Совета директоров АО «ФНБ «Самрук-Қазына», независимый директор
Место рождения: Великобритания
Семейное положение, родственные связи:
- Жена:
- Дети:
Владение языками:
- Английский
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
- Университет Витватерсранда, Южно-Африканская Республика (1984)
«Бакалавр по горной металлургии», «Магистратур по горнорудной экономике»
- Университет Хериот-Уотт, Великобритания
«Магистра делового администрирования»
Трудовой стаж:
- Руководящие должности в компаниях Gencor Ltd., генеральный директор подразделения алюминия BHP Billiton (1984-2006);
- Директор проектной группы по корпоративному планированию, ИТ-директор компании BHP Billiton (2006-2007);
- Главный управляющий директор Алюминиевого подразделения компании BHP Billiton (2008-2012);
- Независимый корпоративный советник в различных многонациональных горнорудных и профессиональных сервисных компаниях (с 2012)
Прочие должности:
- Член Совета директоров компании Guinea Alumina Corporation S.A.;
- Независимый член Совета директоров Общества, Председатель комитета по стратегии и инвестициям АО «НАК «Казатомпром» (с 2015);
- Председатель Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» (с 08.2018 по 06.12.2019);
- Член Совета директоров АО «ФНБ «Самрук-Қазына», независимый директор (с 06.12.2019).