Джолдасбеков Азамат Мырзаданович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1984 году окончил Ленинградский финансово-экономический институт им. Н.А.Вознесенского по специальности "Финансы и кредит", в 1987 году – аспирантуру того же института по специальности "Финансы, денежное обращение и кредит".

Кандидат экономических наук.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1988 – 1989 годы - преподаватель Алма-Атинского института народного хозяйства;

1989 – 1990 годы - руководитель группы в Алматинском Центральном кооперативном банке ("Центрбанке");

1990 – 1994 годы - руководящий работник в банках второго уровня;

1995 – 1997 годы - консультант, заместитель Генерального директора, и.о. Генерального директора директор ЗАО "Казахстанская межбанковская валютно-фондовая биржа" / ЗАО "Казахстанская фондовая биржа", Президент ЗАО "Алматинская биржа финансовых инструментов";

1997 – 1999 годы - исполнительный директор Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам – член Комиссии;

1999 – 2001 годы - Председатель Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам – член Комиссии;

2002 – 2009 годы - Президент ЗАО "Казахстанская фондовая биржа" / АО "Казахстанская фондовая биржа";

2013 - 2014 годы - Президент АО Казахстанская фондовая биржа (KASE);

С мая 2014 года - член совета директоров АО "Темірбанк".