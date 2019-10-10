Джайлаубекова Айгуль Акешаевна

ОБРАЗОВАНИЕ:

Имеет диплом с отличием Казахского Государственного университета им. Аль-Фараби по специальности «Социология»;

Степень Магистра Наук в области Организационного Mенеджмента Ланкастер Университета (Великобритания).

Постоянно повышала свою квалификацию в области банковской деятельности и финансов, пройдя ряд курсов в ведущих международных банках, где она проработала, а также получила обучение по специализированной банковской программе в школе бизнеса INSEAD во Франции.

ОПЫТ РАБОТЫ:

Банковский руководитель с более чем 18-летним управленческим и коммерческим опытом работы, приобретенным за время успешной карьеры в ведущих мировых банках в Казахстане и за рубежом, включая работу в головных офисах банков MeesPierson N.V. и ING Bank N.V. в Нидерландах, а также в представительстве ING в Казахстане;

2007-2011 годы - работа в Citibank Kazakhstan, где она принимала участие в решении стратегических и управленческих вопросов этих банков, курировала все аспекты сотрудничества с корпоративными клиентами;



2011-2014 годы - заместитель председателя правления дочерних банков HSBC Kazakhstan;

До приглашения в Казкоммерцбанк занимала должность Заместителя председателя Правления АО «Altyn Bank», который был переименован в результате продажи ДБ АО «HSBC Bank Kazakhstan» Народному Банку Казахстана 28 ноября 2014 года;



С июня 2015 года по май 2016 года - Член Правления - Управляющий директор АО «Казкоммерцбанк»;

С 27 мая 2016 года - заместитель председателя правления – член правления АО «Цеснабанк».

Награждена юбилейной медалью «Тенгеге 20 жыл» за вклад в развитие финансового сектора Казахстана.



