Джарбусынова Мадина Бинешовна

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1975 году окончила АПИИЯ, 1998 году - Дипакадемию МИД РК, 2007 году - университет им. Д.А. Кунаева, учитель английского языка, дипломат.

Кандидат филологических наук.

Чрезвычайный и Полномочный Посол.



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1974 по 1977 гг. - секретарь комитета комсомола факультета английского языка АПИИЯ.

С 1977 по 1980 гг. - аспирант Института языкознания АН СССР.

С 1980 по 1983 гг. - преподаватель, ст. преподаватель кафедры грамматики английского языка АПИИЯ.

С 1983 по 1987 гг. - инструктор, завотделом по работе с научной молодежью ЦК ЛКСМ Казахстана.

С 1987 по 1990 гг. - секретарь парткома КазГосЖенПИ.

С 1990 по 1995 гг. - завсектором Информационного центра Верховного Совета КазССР.

С 1995 по 1998 гг. – советник, начальник управления, директор Департамента международных организаций МИД РК.

С 1998 по 1999 гг. - вице–министр МИД РК.

С 1999 по 2003 гг. - Постоянный Представитель РК при ООН, г. Нью-Йорк, США.

С 2003 года – Посол по особым поручениям МИД РК.

С июня 2014 года - специальный представитель ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми.

