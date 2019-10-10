Джанбурчин Козы-Корпеш Есимович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Московский экономико-статистический институт (1982), экономист-математик. С 1987 по 1990 годы аспирант МЭСИ. Доктор экономических наук, тема диссертации: «Гетерогенные социально-экономические системы: теория и методология стратегического управления», (2003).

ОПЫТ РАБОТЫ:

В 1982-1983 годы – инженер НИИ АСПУ при Госплане Казахской ССР.

С 1983 по 1987 годы – экономист, старший экономист Госплана Казахской ССР.

В 1991-1992 годы – главный специалист Государственного комитета Республики Казахстан по экономике.

В 1992-1993 годы – консультант Высшего экономического совета при президенте Республики Казахстан.

В 1993-1994 годы – заместитель руководителя Совета экономических консультантов при президенте Республики Казахстан.

В 1994-1995 годы – национальный директор бюро Комиссии Европейских сообществ в Казахстане.

С 1995 по 1997 годы – председатель Комитета по экономике города Алматы.

С 1997 по 2003 годы – заместитель акима города Алматы.

С 2003 по 2007 годы – заместитель министра обороны Республики Казахстан по экономике и финансам.

С февраля 2007 года – заместитель Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан.

С сентября 2009 года по 15 января 2014 года – заместитель Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан - заведующий Секретариатом Совета Безопасности Республики Казахстан.

15 января 2014 года указом президента РК назначен председателем Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

Награжден орденом «Курмет» (2005).