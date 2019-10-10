Джанаханов Кайсар Кадырович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1997 году окончил Алматинский государственный университет имени Абая, политолог.

ОПЫТ РАБОТЫ:

В 1989 году - рабочий, учитель средней школы;

1997-1998 годы - специалист ИВЦ Семейской железной дороги;

1998 год - ведущий специалист департамента малого бизнеса гор. Алматы;

1999-2001 годы - учитель средней школы;

2002-2003 годы - ведущий, главный специалист МКИОСРеспублики Казахстан;

2003-2004 годы - начальник отдела электронной прессы Министерства информацииРеспублики Казахстан;

С апреля по ноябрь 2004 года - главный эксперт, заведующий сектором социально-политического отдела Администрации ПрезидентаРеспублики Казахстан;

2004-2005 годы - заместитель председателя Комитета информации и архивов Министерства культуры, информации и спорта Республики Казахстан;

2005-2006 годы - Председатель Комитета информации и архивов Министерства культуры, информации и спорта Республики Казахстан;

С февраля по май 2006 года - заместитель, первый заместитель заведующего социально-политическим отделом Администрации Президента Республики Казахстан;

2006-2007 годы - исполнительный директор ОЮЛ «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KazEnergy»;

С февраля по сентябрь 2007 года - заместитель директора департамента по управлению человеческими ресурсами АО «Холдинг «Самрук»;

2007-2008 годы - заместитель генерального директора - директор ИАЦ АО «Рауан Медиа Групп», исполнительный директор ОФ «KazEnergy»;

2008-2009 годы - заместитель председателя правления АО «Национальный информационный холдинг «Арна Медиа»;

2009-2011 годы - генеральный директор медиахолдинга «НУР-медиа»;

2011-2012 годы - генеральный директор телеканала «Астана»;

2012-2014 годы - главный редактор казахстанской газеты «Литер», генеральный директор товарищества с ограниченной ответственностью «Литер»;

С февраля по май 2012 года - руководитель пресс-службы Мажилиса Парламента Республики Казахстан;

С октября 2014 года - генеральный директор ТОО «Казпресс».