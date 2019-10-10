Джакупов Кабибулла Кабенович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Целиноградский инженерно-строительный институт. Кандидат технических наук.

ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в пос. Казталовка. Имеет большой опыт в органах местного управления: глава Западно-Казахстанской областной администрации, аким Западно-Казахстанской области;

Был назначен первым вице - министром транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, первым заместителем руководителя канцелярии Премьер-Министра, руководитель Представительства Правительства в Парламенте Республики Казахстан;

2007 - 2014 годы – депутат мажилиса Парламента РК;

С апреля 2014 года - Председатель мажилиса парламента РК.

Член-корреспондент Национальной инженерной Академии Республики Казахстан, академик Международной Академии Экологии, член Народно-Демократической партии «Нур Отан», партийный список, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности мажилиса Парламента Республики Казахстан, Почетный железнодорожник Республики Казахстан, Почетный строитель Республики Казахстан.

Награжден орденом «Құрмет», тремя медалями.