Джаксыбеков Серик Рыскельдинович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1979 году окончил Целиноградский (Астана) сельскохозяйственный институт по специальности:электрификация сельского хозяйства;

В 1997 году - институт рынка при Казахской Государственной Академии Управления по специальности: международные экономические отношения.



ОПЫТ РАБОТЫ:

Возглавлял предприятия Целиноградских электрических сетей, Карагандинского предприятия северных электросетей. Работал инструктором орготдела Шортандинского райкома КП Казахстана, секретарем парткома райспецхозобъединения, помощником председателя Целиноградского горисполкома, советником –консультантом главы Целиноградской городской администрации, заместителем начальника Акмолинской Целинной региональной таможни, начальником таможенного управления МФ РК по Акмолинской области;

1997-2007 год - Председатель Правления АО «Корпорация «Цесна»;

С марта 2007 года - Председатель Совета директоров АО «Корпорация «Цесна»;

В 2012 году избран депутатом маслихата города Астаны пятого созыва. Входил в постоянную комиссию маслихата города Астаны по вопросам бюджета, экономики, промышленности и предпринимательства. Член НДП «Нур Отан»;

С октября 2014 года - избран депутатом Сената парламента РК.

Имеет государственные награды: орден «Курмет», медаль «Астана», почетный диплом Президента Республики Казахстан.





