Джаксыбеков Адильбек Рыскельдинович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1977 году окончил экономический факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (г.Москва);

В 1987 году прошел переподготовку в Московском институте народного хозяйства им. Плеханова по специальности «организатор материально-технического снабжения».

В 1993 году получил степень кандидата экономических наук, тема диссертации: «Акционирование государственных предприятий: пути формирования и развития».



В 2009 году – получил степень профессора Московской международной высшей школы бизнеса МИРБИС.



ОПЫТ РАБОТЫ:

1977-1978 годы - старший бухгалтер-ревизор Госкино КазССР;

1978-1983 годы - заместитель директора, главный инженер Целиноградского облкинопроката;

1983-1990 годы - директор тароремонтной и лесотарной базы, начальник управления «Целинторг», заместитель начальника - начальник коммерческого центра «Целинглавснаб»;

1990-1992 годы - генеральный директор коммерческой фирмы «Цесна»;

1992-1996 годы - президент корпорации «Цесна»;

1996-1997 годы - первый заместитель акима Акмолинской области;

1997-2000 годы - председатель административного совета СЭЗ г. Астана;

1997-2003 годы - аким города Астана;

2003-2004 годы - Министр индустрии и торговли Республики Казахстан;

2004-2008 годы - руководитель Администрации Президента Республики Казахстан;

В 2008 году - советник Президента Республики Казахстан;

2008-2009 годы - чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации;

2009-2014 годы - Министр обороны Республики Казахстан;

В 2014 году - Государственный секретарь Республики Казахстан, временно исполняющий обязанности Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан;

С ноября 2014 года - председатель Астанинского городского филиала партии «Нұр Отан»;

С июня по август 2015 года - председатель правления Акционерного общества «Национальная компания «Астана ЭКСПО–2017»;

В июне 2015 года - избран вице-президентом Международной Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ.

С 22 октября 2014 года по 21 июня 2016 года - аким города Астаны;

С 21 июня 2016 года по сентябрь 2018 года - руководитель Администрации Президента РК.

С 10 сентября - председатель совета директоров АО «Корпорация «Цесна»

Выборные должности, депутатство:

1994-1995 годы - депутат Акмолинского областного маслихата;

1995-1996 годы - депутат Сената Республики Казахстан от Акмолинской, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе.



Прочие должности:

В 2014 году - член Совета Безопасности Республики Казахстан, ВРИО Секретаря;

В 2006 году - председатель совета директоров АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук», председатель Совета директоров АО «КазМунайГаз»;

В 2007 году - Президент Федерации футбола Казахстана;

В 2008 году - член Постоянного комитета Международной организации политических партий Азии;

С 2009 года - председатель попечительского совета Казахского национального университет им. аль-Фараби;

С 2010 года - председатель Совета директоров АО «НК «Kazakhstan Engineering».

10 февраля 2018 года - Президент Федерации футбола Казахстана







Партийная принадлежность:

Член Бюро Политсовета НДП «Нур Отан» (15.05.2009), Заместитель председателя НДП «Нур Отан» (23.01.2008-13.10.2008)



Государственные и международные награды:

Ордена: «Барыс» 2-й степени (2011), «Казакстан Республикасыны Тунгыш Президентi Нурсултан Назарбаев» (2005), «Барыс» 3-ей степени (1999); Звание «Астана қаласының кұрметті азаматы» (10.12.2007); Орден князя Ярослава Мудрого III степени (Украина, 03.2008);

Юбилейная медаль «10 лет Астане» (30.06.2008);

Государственная премия Республики Казахстан 2008 года в области литературы и искусства.





