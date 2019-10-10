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Дюсенова Анархан Калиевна

Дюсенова Анархан Калиевна

Заместитель акима Северо-Казахстанской области по социальным вопросам

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончила Кокшетауский государственный университет им. Ш.Уалиханова, по специальности учитель биологии и химии.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1990-2003 годы - проработала в сфере здравоохранения Тайыншинского района;

2003-2006 годы — секретарь Тайыншинского районного маслихата;

2006-2011 годы — заместитель акима Тайыншинского района;

2011-2014 годы - первый заместитель председателя Тайыншинского районного филиала партии «Нұр Отан»;

С июля 2014 года - заместитель акима Северо-Казахстанской области по социальным вопросам.



Дюсенова Анархан Калиевна
Дюсенова Анархан Калиевна
Заместитель акима Северо-Казахстанской области по социальным вопросам
Персональная справка