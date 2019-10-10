Дюсенова Анархан Калиевна
Заместитель акима Северо-Казахстанской области по социальным вопросам
ОБРАЗОВАНИЕ:
Окончила Кокшетауский государственный университет им. Ш.Уалиханова, по
специальности учитель биологии и химии.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1990-2003 годы - проработала в сфере здравоохранения Тайыншинского района;
2003-2006 годы — секретарь Тайыншинского районного маслихата;
2006-2011 годы — заместитель акима Тайыншинского района;
2011-2014 годы - первый заместитель председателя Тайыншинского районного филиала партии «Нұр Отан»;
С июля 2014 года - заместитель акима Северо-Казахстанской области по социальным вопросам.