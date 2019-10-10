Дюсенев Абай Симбаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Казахский Национальный технический университет имени Сатпаева по специальности «инженер-системотехник»;

Казахстанский Институт менеджмента, экономики и стратегического планирования (KIMEP, MBA);

Совместную докторскую программу Университета им. Т.Рыскулова и Европейского университета в Швейцарии (EuropeanUniversity, Montreux), где получил степень DBA.

Также проходил обучение в сфере информационных технологий в Южной Корее.

В 2013 году Абаю Дюсеневу присвоено высшее профессиональное звание «Үздік байланысшы».

ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в 1997 году в качестве специалиста института информационых технологий.

За почти 20-летний опыт работы в АО «Казахтелеком» Абай Дюсенев прошел все ступени карьерного роста, став в 2010 году управляющим директором.

За годы работы в АО «Казахтелеком» принимал непосредственное участие в создании и продвижении системной интеграции, управлении и координации подразделений компании, координации проектов государственного и международного значения. Кроме того, занимался разработкой и осуществлял управление проектами, реализуемыми компанией в секторе электронного правительства – e-government, e-akimat.

Под руководством А.Дюсеневабыли внедрены современные ИКТ-решения, направленные на создание инфраструктуры хранения и обработки данных, облачных сервисов. В сферу курируемых вопросов в годы работы в АО «Казахтелеком» также входило развитие информационной среды и систем государственных органов, посредством предоставления современнных IT-решений и расширения спектра для государственного сектора.

Фото thenews.kz