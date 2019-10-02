Дыканбаева Алия Маратовна

Родилась 12 декабря 1973 года.

Образование:

1999 - 2001 – Американский Университет, Колледж гуманитарных и естественных наук, г. Вашингтон, США, Магистратура, специальность «Финансовая экономика»

1991 - 1995 – Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби (КазГУ), Степень бакалавра, специальность «Международные экономические отношения»

Опыт работы:

15 апреля 2019 - по настоящее время – АО «ForteBank», Заместитель Председателя Правления (CFO), Член Правления



сентябрь 2018 - февраль 2019 – «BI Group», Заместитель Председателя Правления (CFO – финансовый директор)



октябрь 2013 - сентябрь 2018 – АО «Казпочта, Управляющий директор по вопросам стратегии и финансам, член Правления



март 2008 - сентябрь 2013 – ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» (Шымкентский нефтеперерабатывающий завод), Директор по вопросам экономики и планирования – Финансовый директор



сентябрь 2006 - сентябрь 2007 – Компания «Orient Energy Trade Ltd.», Руководитель представительства



июль 2007 - декабрь 2007 – Университет КИМЭП, Преподаватель (вечернее отделение)



июль 2005 - сентябрь 2006 – BG International Ltd.», г. Астана – г. Рединг, Великобритания, Экономист



август 2001 - июнь 2002 – АО «КазГипроНефтеТранс», Финансовый директор



1995 - 2001 – Компания «Salomon Smith Barney Inc.», г. Вашингтон, США, Компания «GML International Ltd.», г. Алматы, «Казкоммерц-Зираат Интернешнл Банк» (КЗИ), г. Алматы, Корпорация Прагма, г. Атырау, Исследовательская Компьютерная лаборатория Американского Университета, г. Вашингтон, США, Стажер, специалист по финансовым услугам, ИТ-консультант по совместительству.