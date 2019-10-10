Дычко Николай Васильевич
Аким Уксу
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1994 году окончил Московский государственный открытый университет, горный инженер-экономист;
В 2000 году – Экибастузский инженерно-технический институт, инженер-электрик.
Кандидат социологических наук.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1984-2000 годы – помощник машиниста экскаватора на разрезе «Северный», главный энергетик;
2000-2006 годы – директор ТОО «Монтажно-наладочное управление»;
2006-2008 годы – заместитель акима города Экибастуз по экономике;
2008-2013 годы – заместитель акима города Экибастуз по оперативно-хозяйственным вопросам;
С марта 2013 был руководителем управления индустриально-инновационного развития Павлодарской области;
С апреля 2015 года - заместитель акима Павлодарской области. Будет курировать вопросы промышленности и индустриально-инновационного развития области.
С 15 ноября 2017 года - аким города Аксу. Ему предстоит курировать строительство городской котельной.