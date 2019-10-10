Дычко Николай Васильевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1994 году окончил Московский государственный открытый университет, горный инженер-экономист;

В 2000 году – Экибастузский инженерно-технический институт, инженер-электрик.

Кандидат социологических наук.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1984-2000 годы – помощник машиниста экскаватора на разрезе «Северный», главный энергетик;

2000-2006 годы – директор ТОО «Монтажно-наладочное управление»;

2006-2008 годы – заместитель акима города Экибастуз по экономике;

2008-2013 годы – заместитель акима города Экибастуз по оперативно-хозяйственным вопросам;

С марта 2013 был руководителем управления индустриально-инновационного развития Павлодарской области;

С апреля 2015 года - заместитель акима Павлодарской области. Будет курировать вопросы промышленности и индустриально-инновационного развития области.

С 15 ноября 2017 года - аким города Аксу. Ему предстоит курировать строительство городской котельной.







