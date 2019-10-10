Дьяченко Сергей Александрович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Промышленно-экономический факультет Куйбышевского планового института, экономист (1973), Алма-Атинскую высшую партийную школу, политолог (1987). Доктор политических наук, доцент Алматинского государственного университета им. Абая, тема диссертации: «Проблемы демократической модернизации в Казахстане (политологический анализ)» (2002), доцент, член-корреспондент Академии политической науки Республики Казахстан (1998), академик Международной академии информатизации (2004).

ОПЫТ РАБОТЫ:

В 1973-1974 годы – инженер-экономист на заводе приборов и конденсаторов в г. Кузнецке Пензенской области.

С 1975 по 1985 годы – инструктор Шортандинского райкома ЛКСМК, заведующий отделом райисполкома, первый секретарь райкома, второй, первый секретарь Целиноградского обкома, второй секретарь ЛКСМК.

С 1985 по 1991 годы – первый секретарь Кокчетавского городского комитета Компартии Казахстана, и одновременно (с 1990 года) – председатель Кокчетавского городского совета народных депутатов.

С 1991 по 1993 годы – заместитель председателя Государственного комитета КазССР по делам молодежи, физкультуре и спорту, заместитель министра туризма, физкультуры и спорта Республики Казахстан.

С 1993 по 1995 годы – вице-президент, первый вице-президент международного экологического фонда «Елим-Ай». В эти же годы – заместитель председателя политсовета Союза «Народное единство Казахстана».

С 1995 по 1999 годы – первый заместитель председателя ЦК Партии народного единства Казахстана.

В 1998-1999 годы – доверенное лицо кандидата в президенты Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, заместитель председателя Алматинского городского филиала ОО «Общественный штаб в поддержку кандидата в Президенты Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева.

С марта по ноябрь 1999 года – заместитель председателя - исполнительный директор Алматинского городского филиала партии «Отан».

С 2010 по 2012 годы – аким Акмолинской области.

С 2006 по 2009 годы – заместитель председателя Ассамблеи народов Казахстана.

В 1999 и в 2005 годы – доверенное лицо Нурсултана Назарбаева в период выборов главы государства.

С 2007 по2010 годы – председатель совета Общественной палаты при Мажилисе парламенте РК.

В 2010 году – председатель Акмолинского областного филиала НДП «Нур Отан».

С 2012 года – председатель комиссии по государственным наградам при Президенте Республики Казахстан.

С 1999 по 2004 годы – депутат мажилиса парламента Республики Казахстан второго созыва, член Комитета по социально-культурному развитию.

В 2004-2007 годы – депутат мажилиса парламента Республики Казахстан третьего созыва, заместитель председателя мажилиса парламента.

В 2007 году избран депутатом мажилиса парламента Республики Казахстан IV созыва, заместитель председателя мажилиса.

С 2012 года – депутат мажилиса парламента Республики Казахстан V созыва, заместитель председателя мажилиса.

Награжден орденами «Знак Почета», «Парасат», «Достық» I-ой степени, орденом СНГ «Содружество», восьмью медалями, Почетной грамотой Верховного Совета Казахской ССР.



Семья: жена – Дьяченко Лидия Борисовна, дети – Наталья (1972 г.р.), Ольга (1977 г.р.), Олег (1977 г.р.).