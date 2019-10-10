Дузакбаев Барат Оспанович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной службы Министерства по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий.







ОПЫТ РАБОТЫ:

С 2001 года по настоящее время работает в системе органов по ЧС;



В должности заместителя начальника ДЧС Астаны курировал работу Управления государственного пожарного контроля, отделы государственного пожарного контроля районных Управлений по чрезвычайным ситуациям, ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» ДЧС г.Астаны;



Имеет медали «Өртке қарсы қызмет органдарындағы мінсіз қызметі үшін» ІІІ степени; «Төтенше жағдайлардың алдын алуда және жоюда үздік шыққаны үшін», юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», нагрудные знаки «Төтенше жағдайлар жүйесіне еңбегі сіңген қызметкер"ІІІ степени, «Төтенше жағдайлар жүйесін дамытуға қосқан үлесі үшін», благодарственное письмо президента Республики Казахстан.

