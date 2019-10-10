Дуйсенгалиев Тимур Талашевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил исторический факультет и аспирантуру Казахского государственного университета, проходил стажировки и тренинги по туризму в странах Европы и США.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1984-1990 годы - преподавал в вузах Павлодара и Алматы;

1991-1992 годы - исполнительный директор ТОО «КазахФинИнвест»;

1992-1998, 1999-2002 годы – вице-президент ТОО «Компания «Жибек жолы»;

1998-1999 годы – начальник управления туризма «Национальной компании «Жибек жолы»;

С 2002 года - управляющий директор ТОО «Гостиница «Жетысу»;

С 1996 года - член Делового Совета Всемирной Туристской Организации;

1999-2012 годы - вице-президент Казахстанской Туристской Ассоциации;

С 2012 года - исполнительный директор Казахстанской ассоциации въездного и внутреннего туризма;

С октября 2014 года - директор департамента индустрии туризма Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан, затем руководитель управления туризма и внешних связей Алматы;

С декабря 2016 года - покинул пост руководителя управления туризма и внешних связей Алматы.