Дуйсебаев Асылбек Жексенбаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2001 году окончил Акмолинский аграрный университет имени С.Сейфуллина по специальности «Экономист-менеджер».



ОПЫТ РАБОТЫ:

1998-2002 годы - контролер-ревизор компании «Агро-Центр Астана»;

2002-2005 годы - главный специалист Комитета ВЭС города Астаны, главный специалист Комитета по связи и информации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, Агентства по связям и информатизации Республики Казахстан, начальник отдела Комитета автомобильных дорог и строительства инфраструктурного комплекса Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, главный инспектор организационно-контрольного отдела Управления организационно-контрольной работы и кадровой политики Администрации Президента Республики Казахстан;

2005-2006 годы - главный инспектор отдела государственного контроля и организационной работы Администрации Президента Республики Казахстан;

2006 год - помощник акима Карагандинской области, заместитель акима района имени Казыбек би города Караганды;

2006-2007 годы - заместитель акима города Караганды;

2007-2009 годы - руководитель аппарата акима Карагандинской области;

2009-2010 годы - заместитель акима Карагандинской области;

2010-2011 годы - государственный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан;

2011-2012 годы - вице-министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;

2012-2014 годы - заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий;

С июня 2014 года - первый заместитель акима Карагандинской области.