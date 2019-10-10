Дуйсебаев Асылбек Жексенбаевич
первый заместитель акима Карагандинской области
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 2001 году окончил Акмолинский аграрный университет имени С.Сейфуллина по
специальности «Экономист-менеджер».
ОПЫТ РАБОТЫ:
1998-2002 годы - контролер-ревизор компании «Агро-Центр Астана»;
2002-2005 годы - главный специалист Комитета ВЭС города Астаны, главный специалист Комитета по связи и информации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, Агентства по связям и информатизации Республики Казахстан, начальник отдела Комитета автомобильных дорог и строительства инфраструктурного комплекса Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, главный инспектор организационно-контрольного отдела Управления организационно-контрольной работы и кадровой политики Администрации Президента Республики Казахстан;
2005-2006 годы - главный инспектор отдела государственного контроля и организационной работы Администрации Президента Республики Казахстан;
2006 год - помощник акима Карагандинской области, заместитель акима района имени Казыбек би города Караганды;
2006-2007 годы - заместитель акима города Караганды;
2007-2009 годы - руководитель аппарата акима Карагандинской области;
2009-2010 годы - заместитель акима Карагандинской области;
2010-2011 годы - государственный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан;
2011-2012 годы - вице-министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;
2012-2014 годы - заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий;
С июня 2014 года - первый заместитель акима Карагандинской области.