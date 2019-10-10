Дутбаев Нартай Нуртаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1978 году окончил Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина. По образованию – инженер по автоматизации металлургического производства.

В 1982 году окончил высшие курсы Комитета государственной безопасности СССР в г. Минске;

В 1989 году – окончил высшую школу Комитета государственной безопасности СССР в г. Москве.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1978-1980 годы - инженер, старший инженер отдела автоматизации «КазНИИгипрофосфор»;

В 1982 году окончил Высшие курсы КГБ СССР в Минске и высшее учебное заведение КГБ СССР в Москве;

1982-1986 годы - младший оперуполномоченный Управления Комитета государственной безопасности СССР по Ставропольскому краю;

1986-1993 годы - старший оперуполномоченный, начальник отделения, старший инспектор, заместитель начальника, начальник отдела Управления Комитета государственной безопасности по Алматинской области;

1993-1997 годы - заместитель начальника, начальник управления, начальник Главного Управления Комитета государственной безопасности Республики Казахстан;

1997 - начальник департамента перспективного развития Комитета государственной безопасности Республики Казахстан;

1997-1998 годы - начальник Департамента Комитета государственной безопасности по Павлодарской области;

1998-1999 годы - исполняющий обязанности директора Службы «Барлау» Комитета государственной безопасности Республики Казахстан;

С сентября 1998 по ноябрь 2001 - заместитель председателя Комитета государственной безопасности Республики Казахстан;

С ноября 2001 по декабрь 2001год - первый заместитель председателя Комитета государственной безопасности Республики Казахстан;

С 11 декабря 2001 по 22 февраля 2006 председатель Комитета Государственной безопасности РК;

С 03 апреля 2006 по 20 февраля 2008 - начальник Академии Комитета государственной безопасности Республики Казахстан;

С 20 февраля 2008 по 04 сентября 2008 годы - советник Президента РК;

С 25 сентября 2008 года до 7 августа 2009 года - вице-президент АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»4

С 05 апреля 2013года - Член Совета Директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг»;

Апрель 2014 года - досрочно прекратил полномочия члена совета директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг».

Семья: жена - Бичурина Халида Абдрауфовна. Имеет двух дочерей - Анар (1976 года рождения), Салтанат (1981 года рождения).

Награжден орденом«Барыс» 2-й степени и юбилейной медалью «10 лет Астане».

Является почетным сотрудником Комитета государственной безопасности Республики Казахстан.