Дурмагамбетов Ерлан Дмитриевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1994 году окончил Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет (РФ),

в 1999 году — Университет науки и техники штата Айова (США),

в 2018 году — Университет Крэнфилда (Великобритания). Доктор делового администрирования.



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в 1994 году. В разные годы работал в корпоративном секторе, в т. ч. в представительстве Oracle Nederland BV, ТОО «Делойт и Туш», ТОО «Скала Казахстан».

В 2006—2007 годы занимал руководящие должности в РГП «Центр информатизации финансовых систем» Министерства финансов РК.

В 2007—2010 годы — заместитель председателя Агентства РК по информатизации и связи.

С 2010 года и по ноябрь 2018 года работал управляющим директором АО «Қазақтелеком».

С 08 ноября 2018 года - назначен на должность председателя правления акционерного общества «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде».