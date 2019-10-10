Досмухамбетов Темирхан Мынайдарович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1972 году окончил Казахский институт физической культуры;

В 1995 году – Государственный национальный университет имени Аль-Фараби.

Кандидат педагогических наук, профессор.



ОПЫТ РАБОТЫ:

1973 – 1985 годы - преподаватель, ассистент, старший преподаватель, заведующий отделом технического отдела НИР кафедры физического воспитания и спорта Казахского ордена Красного знамени государственного университета им.Кирова;

1985-1991 годы – заместитель председателя, председатель Казахского Республиканского совета ВДСО «Трудовые резервы»;

1991-1996 годы – президент Государственной Акционерной Компании по туризму «ЯССАУИ»;

1996-1997 годы – министр по делам молодежи, туризма и спорта Республики Казахстан;

1997-1998 годы – председатель Комитета по туризму и спорту Министерства образования, культуры и здравоохранения Республики Казахстан;

1998 по 2003 годы – Управляющий делами Президента Республики Казахстан;

В 2003-2004 годах работал акимом г.Астана

2004-2006 годы – управляющий делами Президента Республики Казахстан;

2006-2011 годы – министр туризма и спорта Республики Казахстан;

2012-2015 годы – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан пятого созыва.

Прочие должности:

- президент Национального олимпийского комитета Республики Казахстан;

- вице-президент Всемирной туристской организации;

- вице-президент Азиатского Олимпийского комитета;

- президент федерации по водным видам спорта Республики Казахстан.

- являлся народным депутатом Верховного Совета Республики Казахстан XII созыва

Награжден орденами «Қазақстан Республикасының Түңғыш Президенті Нұрсултан Назарбаев», «Барыс»IIстепени, Орден дружбы народов Российской Федерации.

Является обладателем почетных званий «Заслуженный тренер СССР». «Заслуженный тренер КазССР», «Қазақстан еңбек сіңірген қайраткері»

Женат, имеет двоих детей и троих внуков.