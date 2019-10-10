Досмаханов Руслан Аманаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Казахскую академию труда и социальных отношений по специальности «международные экономические отношения» ;

Казахскую гуманитарную юридическую академию по специальности «международное право».



ОПЫТ РАБОТЫ:

2006-2007 годы - специалист отдела координации деятельности филиалов Финансового управления АО «Данабанк»;

В 2007 году - главный специалист отдела стратегии и финансовых инструментов Финансового управления АО «Данабанк»;

В 2008 году - ведущий специалист отдела оценки и мониторинга рыночных рисков Департамента рисков АО «Евразийский Банк»;

2008-2009 годы - начальник отдела стратегии и финансовых инструментов Финансового управления АО «Данабанк»;

2009-2010 годы - главный специалист отдела финансовых инструментов Департамента казначейства АО «Банк ЦентрКредит»;

В 2011 году - директор Департамента концессионных проектов, член Правления АО «Региональный центр государственно-частного партнерства ВКО» при акимате ВКО;

2011-2012 годы - заместитель Председателя Правления АО «Региональный центр государственно-частного партнерства ВКО» при акимате ВКО;

2012-2013 годы - заместитель Председателя Правления ТОО «Региональный инвестиционный центр «Максимум» при акимате ЮКО;

2013-2014 годы - заместитель директора по экономическим вопросам Палаты предпринимателей Кызылординской области;

С 31 октября 2014 года - директор Палаты предпринимателей Кызылординской области.

