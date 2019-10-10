Донаков Талгат Советбекович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1987 году окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, «юрист-правовед»;

Окончил аспирантуру Института государства и права Академии наук СССР ( г. Москва), кандидат юридических наук, тема диссертации «Организация планирования экономического и социального развития союзной республики» (1991).



ОПЫТ РАБОТЫ:

1991-1992 годы - ученый секретарь Института философии и права, государства и права Академии наук Казахстана;

1992-1994 годы - советник председателя, заместитель заведующего отделом в Аппарате Верховного Совета РК;

1994 - 2000 годы - консультант, завсектором, заместитель заведующего, первый заместитель заведующего, заведующий отделом по вопросам законодательства и правовой экспертизы, судебной системы, государственно-правовым отделом Администрации Президента РК;

2000-2002 годы - первый заместитель министра юстиции РК;

2002 - 2004 годы - заместитель заведующего государственно-правовым отделом администрации президента;

2004 - 2008 годы - заведующий отделом законодательства и правовой экспертизы администрация президента РК, заведующий Государственно-правовым отделом администрации президента РК, заместитель руководителя администрации президента РК.

Распоряжением Главы государства от 20 января 2012 года исполнение обязанностей председателя Высшего Судебного Совета РК возложено на Донакова Талгата Советбековича – заместителя руководителя Администрации Президента РК.

С 11 декабря 2015 года по 13 сентября 2016 года - министр по делам государственной службы;

С 13 сентября 2016 года - заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.

С 4 апреля 2018 года - председатель высшего судебного совета Республики Казахстан

Фото: kazinform