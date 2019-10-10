Донаков Талгат Советбекович
Председатель высшего судебного совета Республики Казахстан
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1987 году окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, «юрист-правовед»;
Окончил аспирантуру Института государства и права Академии наук СССР ( г. Москва), кандидат юридических наук, тема диссертации «Организация планирования экономического и социального развития союзной республики» (1991).
ОПЫТ РАБОТЫ:
1991-1992 годы - ученый секретарь Института философии и права, государства и права Академии наук Казахстана;
1992-1994 годы - советник председателя, заместитель заведующего отделом в Аппарате Верховного Совета РК;
1994 - 2000 годы - консультант, завсектором, заместитель заведующего, первый заместитель заведующего, заведующий отделом по вопросам законодательства и правовой экспертизы, судебной системы, государственно-правовым отделом Администрации Президента РК;
2000-2002 годы - первый заместитель министра юстиции РК;
2002 - 2004 годы - заместитель заведующего государственно-правовым отделом администрации президента;
2004 - 2008 годы - заведующий отделом законодательства и правовой экспертизы администрация президента РК, заведующий Государственно-правовым отделом администрации президента РК, заместитель руководителя администрации президента РК.
Распоряжением Главы государства от 20 января 2012 года исполнение обязанностей председателя Высшего Судебного Совета РК возложено на Донакова Талгата Советбековича – заместителя руководителя Администрации Президента РК.
С 11 декабря 2015 года по 13 сентября 2016 года - министр по делам государственной службы;
С 13 сентября 2016 года - заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.
С 4 апреля 2018 года - председатель высшего судебного совета Республики Казахстан
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