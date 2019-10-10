Алматы
  1. Главная
  2. Персональная справка
  3. Дирр Юрий Владимирович
Дирр Юрий Владимирович

Дирр Юрий Владимирович

Заместитель акима по вопросам культуры, образования и социального развития

ОБРАЗОВАНИЕ:

Высшее

ОПЫТ РАБОТЫ:

1990-1992 годы - заведующий и заместитель секретаря Шевченковского городского комитета комсомола;
1992-1994 годы — секретарь Актауского городского комитета союза молодежи Казахстана;
1994-1996 годы — главный специалист правового отдела актауского городского акимата;
1996-1997 годы — главный специалист, помощник акима Актау;
1997-2015 годы — генеральный директор культурно-досугового комплекса имени Абая;



С 1 октября 2015 года - заместитель акима по вопросам культуры, образования и социального развития.

Источник фото: lada.kz





Дирр Юрий Владимирович
Дирр Юрий Владимирович
Заместитель акима по вопросам культуры, образования и социального развития
Персональная справка