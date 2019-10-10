Дирр Юрий Владимирович
Заместитель акима по вопросам культуры, образования и социального развития
ОБРАЗОВАНИЕ:
Высшее
ОПЫТ РАБОТЫ:
1990-1992 годы - заведующий и заместитель
секретаря Шевченковского городского комитета комсомола;
1992-1994 годы — секретарь Актауского городского комитета союза молодежи Казахстана;
1994-1996 годы — главный специалист правового отдела актауского городского акимата;
1996-1997 годы — главный специалист, помощник акима Актау;
1997-2015 годы — генеральный директор культурно-досугового комплекса имени Абая;
С 1 октября 2015 года - заместитель акима по вопросам культуры, образования и социального развития.
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