Дирр Юрий Владимирович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Высшее

ОПЫТ РАБОТЫ:

1990-1992 годы - заведующий и заместитель секретаря Шевченковского городского комитета комсомола;

1992-1994 годы — секретарь Актауского городского комитета союза молодежи Казахстана;

1994-1996 годы — главный специалист правового отдела актауского городского акимата;

1996-1997 годы — главный специалист, помощник акима Актау;

1997-2015 годы — генеральный директор культурно-досугового комплекса имени Абая;

С 1 октября 2015 года - заместитель акима по вопросам культуры, образования и социального развития.

Источник фото: lada.kz





