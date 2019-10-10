Дильманов Дархан Айткалиевич
Заместитель председателя Комитета национальной безопасности - Директор Пограничной службы
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1990 году окончил Московское высшее пограничное командное Краснознаменное училище им.Моссовета;
В 2005 году окончил Кызылординский государственный университет им.Коркыт-Ата;
В 2009 году - Пограничную академию ФСБ Российской Федерации.
ОПЫТ РАБОТЫ:
Офицерскую службу проходил на должностях заместителя начальника пограничной заставы, коменданта участка, заместителя комендатуры части, начальника пограничного отряда;
2006-2008 годы - заместитель начальника Регионального управления «Шығыс» Пограничной службы КНБ Республики Казахстан;
2008-2010 годы - начальник Регионального управления Береговой охраны Пограничной службы КНБ Республики Казахстан;
2012-2013 годы - заместитель начальника Регионального управления «Солтүстік» Пограничной службы КНБ Республики Казахстан;
2013-2014 годы - заместитель начальника Главного управления воспитательной, социально-правовой и кадровой работы Пограничной службы КНБ Республики Казахстан;
С октября 2014 года - Временно исполняющий обязанности заместителя Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – Директора Пограничной службы;
С июня 2015 года - заместитель председателя Комитета национальной безопасности - Директор Пограничной службы.