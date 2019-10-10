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Дильманов Дархан Айткалиевич

Дильманов Дархан Айткалиевич

Заместитель председателя Комитета национальной безопасности - Директор Пограничной службы

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1990 году окончил Московское высшее пограничное командное Краснознаменное училище им.Моссовета;

В 2005 году окончил Кызылординский государственный университет им.Коркыт-Ата;

В 2009 году - Пограничную академию ФСБ Российской Федерации.



ОПЫТ РАБОТЫ:

Офицерскую службу проходил на должностях заместителя начальника пограничной заставы, коменданта участка, заместителя комендатуры части, начальника пограничного отряда;

2006-2008 годы - заместитель начальника Регионального управления «Шығыс» Пограничной службы КНБ Республики Казахстан;

2008-2010 годы - начальник Регионального управления Береговой охраны Пограничной службы КНБ Республики Казахстан;

2012-2013 годы - заместитель начальника Регионального управления «Солтүстік» Пограничной службы КНБ Республики Казахстан;

2013-2014 годы - заместитель начальника Главного управления воспитательной, социально-правовой и кадровой работы Пограничной службы КНБ Республики Казахстан;

С октября 2014 года - Временно исполняющий обязанности заместителя Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – Директора Пограничной службы;

С июня 2015 года - заместитель председателя Комитета национальной безопасности - Директор Пограничной службы.





Дильманов Дархан Айткалиевич
Дильманов Дархан Айткалиевич
Заместитель председателя Комитета национальной безопасности - Директор Пограничной службы
Персональная справка