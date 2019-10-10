Дерновой Анатолий Григорьевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1974 году окончил Карагандинский государственный медицинский институт по специальности санитарный врач.Доктор медицинских наук, тема кандидатской диссертации: «Комплексная оценка и управление эффективностью санаторно-курортного обслуживания населения Республики Казахстан» (2001).

Почетный профессор Семипалатинской государственной медицинской академии.





ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1974 по 1981 год - заведующий санитарным отделом, главный врач Кировской районной санитарно-эпидемиологической станции Талды-Курганской области.

С 1981 по 1987 годы - инструктор областного комитета Коммунистической партии Казахстана.

С 1987 по 1988 годы - заместитель председателя Талды-Курганского городского исполнительного комитета.

С 1988 по 1989 годы - инструктор, ответорганизатор Талды-Курганского обкома партии.

С 1989 по 1991 годы - инструктор Алма-Атинского областного комитета Коммунистической партии Казахстана.

С 1991 по 1994 годы - главный государственный санитарный врач Алматинской области. С 1994 по 1996 годы - заместитель Министра здравоохранения, Главный государственный санитарный врач Республики Казахстан.

С 1996 по 2006 годы - начальник медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан.

С 2006 по 2008 годы - министр здравоохранения Республики Казахстан.

С 2009 по 2013 годы - ответственный секретарь Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан.



С ноября 2013 года - ответственный секретарь Министерства окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан.



Награды: Орден Құрмет» (2006), Лауреат Государственной премии Республики Казахстан (2005), Юбилейная медаль «10 лет Астане» (01.07.2008).

