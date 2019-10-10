Дауылбаев Адилбек Кулынтаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1988 году окончил Алма-Атинский строительный техникум по специальности«промышленно-гражданское строительство».

В 2004 году — Казахскую Академию транспорта и коммуникации им. М. Тынышбаева, имеет квалификацию инженера-строителя.



ОПЫТ РАБОТЫ:

В 1988-1989 годах работал плотником, контролером, мастером в тресте "Мангистаунефтестрой" г. Жанаозен.

В 1989-1991 годах - мастер "Кзылтуранского карьера" в Шетпе Мангистауского района.

С 1991 по 1993 год – мастер Мангистауского ЖЭУ в Шетпе Мангистауского района.

С 1993-1994 год - монтажник 5 разряда участка № 9 месторождения Каламкас.

В 1994-2000 годах занимал должности мастера, прораба ТОО "Мангистаумунай жолдары" в Актау.

С 2000 по 2001 год – начальник строительного участка ТОО "Жолсервис" г. Жанаозен.

С июля 2001 по март 2002 года - заместитель директора Мангистауской областной государственной архитектурно-строительной инспекции, г. Актау.

С марта 2002 года по декабрь 2004 года работал ведущим специалистом территориального Управления архитектурно-строительного контроля и лицензирования Мангистауской области, г. Актау.

С января 2005 года - ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела, затем и.о. начальника Управления государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области.

С 2006 по 2009 год - начальник Управления государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области, г. Актау.

С июля 2009 года занимал должность акима Каракиянского района Мангистауской области.

С декабря 2017 года - аким города Жанаозен.