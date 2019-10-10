Даулет Рустем Рысбаевич
Аким города Тараз
ОБРАЗОВАНИЕ:
Окончил Жамбылскую высшую профессиональную школу«Элтекс»(1996), специальность«Предприниматель-маркетолог»; академию государственной службы при Президенте Республики Казахстан(2003), специальность«Менеджер государственной службы»; Таразский государственный университет имени М.Х. Дулати(2010), специальность«Бакалавр юриспруденции».
ОПЫТ РАБОТЫ:
В 19 990−1992 годы — рабочий племенного совхоза«Бостандык».
В 1994—1995 годы — рабочий АО «Бостандык».
С 1995 по 2000 годы — аким, заместитель акима Бостандыкского сельского округа.
В 2000—2002 — заместитель акима города Каратау.
В 2002—2003 — слушатель Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан.
В 2003—2004 годы — начальник управления Комитета торговли Министерства индустрии и новых технологий РК.
С 2004 по 2006 годы — помощник заместителя председателя Сената Парламента РК.
С 2006 по 2011 годы — помощник депутата Сената Парламента РК.
С 2011 по 2013 годы — заместитель акима Жамбылского района.
С 2013 по 2015 годы — аким Жамбылского района Жамбылской области.
С 2015 по 2017 годы - аким Шуского района Жамбылской области.2 марта 2017 года назначен акимом города Тараз.