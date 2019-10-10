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Даулет Рустем Рысбаевич

Даулет Рустем Рысбаевич

Аким города Тараз

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Жамбылскую высшую профессиональную школу«Элтекс»(1996), специальность«Предприниматель-маркетолог»; академию государственной службы при Президенте Республики Казахстан(2003), специальность«Менеджер государственной службы»; Таразский государственный университет имени М.Х. Дулати(2010), специальность«Бакалавр юриспруденции».

ОПЫТ РАБОТЫ:

В 19 990−1992 годы — рабочий племенного совхоза«Бостандык».

В 1994—1995 годы — рабочий АО «Бостандык».

С 1995 по 2000 годы — аким, заместитель акима Бостандыкского сельского округа.

В 2000—2002 — заместитель акима города Каратау.

В 2002—2003 — слушатель Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

В 2003—2004 годы — начальник управления Комитета торговли Министерства индустрии и новых технологий РК.

С 2004 по 2006 годы — помощник заместителя председателя Сената Парламента РК.

С 2006 по 2011 годы — помощник депутата Сената Парламента РК.

С 2011 по 2013 годы — заместитель акима Жамбылского района.

С 2013 по 2015 годы — аким Жамбылского района Жамбылской области.

С 2015 по 2017 годы - аким Шуского района Жамбылской области.

2 марта 2017 года назначен акимом города Тараз. 

Даулет Рустем Рысбаевич
Даулет Рустем Рысбаевич
Аким города Тараз
Персональная справка