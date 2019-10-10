Даулбаев Асхат Кайзуллаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1987 году с отличием окончил Свердловский юридический институт им. Руденко, судебно-прокурорский факультет, юрист.

Кандидат юридических наук, тема диссертации: «Официальное нормативное толкование законов в Республике Казахстан», (2005).

Государственный советник юстиции 1 класса.



Мастер спорта СССР по классической борьбе.



ОПЫТ РАБОТЫ:

После окончания средней школы трудился рабочим в производственном объединении «Динамо».

В 1987 году по распределению был направлен на работу в органы прокуратуры Казахстана. Работал стажером, следователем, помощником и старшим помощником прокурора Октябрьского района города Алматы;

1990-1992 года – заместитель прокуроров Калининского и Октябрьского районов города Алматы, исполнял обязанности прокурора района;

1992-1994 годы – начальник отдела общего надзора и член коллегии прокуратуры города Алматы;

С февраля 1994 года работал заместителем председателя Арбитражного суда Алматы, а с августа того же года – начальником управления общего надзора Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

1997-1999 годы - назначен вице-министром юстиции Республики Казахстан, являлся председателем Квалификационной коллегии юстиции;

В 1999 году стал вице-президентом - главным административным директором ОАО «Казахтелеком»;

В 1999 году избран депутатом Мажилиса Парламента, где возглавлял постоянную комиссию по правовым вопросам в межпарламентской ассамблее СНГ, а также депутатскую группу по вопросам судебно-правовой реформы «Адилет».

С 16 января 2001 года по 14 апреля 2011 года занимал должность заместителя генерального прокурора Республики Казахстан.

2011-2016 годы – генеральный прокурор Республики Казахстан;

С апреля 2016 года - Член Конституционного совета Республики Казахстан.

Награжден орденами: «Данк» 1-ой степени (2009), «Данк» 2-ой степени (2004), медалями: «Астана», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан темір жолына 100 жыл», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл».

Женат, воспитал 3 сыновей.