Дауешов Халидулла Зиноллаулы

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1991 году окончил юридический факультет Казахского государственного университета им. С.М. Кирова.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1991-1994 годы - стажер, помощника прокурора города Атырау;

1994-1999 годы - прокурор отдела, старший прокурора отдела, затем начальник отдела общего надзора прокуратуры Атырауской области;

1999-2003 годы - работал старшим прокурором Управления, а затем старшим прокурором Департамента по надзору за законностью в деятельности государственных органов и старшим прокурором Управления по надзору за законностью оперативно-розыскной деятельности Генеральной прокуратуры РК;

2003-2004 годы - работал прокурором Уральска, начальником отдела по надзору за законностью в деятельности государственных органов прокуратуры Атырауской области;

2004-2010 годы - прокурор Жылыойского и Макатского районов Атырауской области;

2010-2012 годы - прокурор города Атырау;

2012-2016 годы - заместитель прокурора Жамбылской области;

2016-2019 годы - прокурор Кызылординской области;

С 12 апреля 2019 года - прокурор Атырауской области;

Награжден медалью «Ветеран боевых действий», решением совета ветеранов Афганистана Республики Казахстан награжден медалью «Ұрыс әрекетінің ардагері», от 05.04.1985 — медаль «За боевые заслуги», от 23.02.1988 — медаль «70 лет Вооруженных сил ССР», от 15.05.1988 – медаль «От благодарного Афганского народа», от 23.06.2012 — медаль «За верность долгу», от 05.05.2013 — медаль «Защитник отечества», а также ведомственные награды.

Фото с forensicsciences.ru