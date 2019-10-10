Даржибаев Еренай Тилеуович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1994 году окончил Алматинский зооветеринарный институт, зооинженер;

В 2002 году - Центрально-Азиатский университет, по специальности «маркетинг и коммерция», экономист-маркетолог, юрист.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1990-1994 годы - разнорабочий совхоза имени Абая Приозерского района Джезказганской области;

1994-1995 годы - главный инженер ДЭЗ-28 Ауэзовского ПРЭУ города Алматы;

С июня по август 1995 года - старший мастер санитарной службы АО «Жилищно-коммунальное хозяйство» Калининского района города Алматы;

1996-2000 годы - председатель ПКСК «Алатау» города Алматы;

С января по октябрь 2001 года - менеджер 1 категории ЗАО «КазИнвест» города Алматы;

С марта по декабрь 2002 года - советник директора по маркетингу филиала «Багажные перевозки» ОАО «Пассажирские перевозки» города Алматы;

С июня по октябрь 2004 года - ведущий специалист отдела материально-технического обеспечения Департамента финансового и материально-технического обеспечения Комитета по судебному администрированию при Верховном Суде Республики Казахстан;

2004-2007 годы - начальник отдела материально-технического обеспечения Департамента финансового и материально-технического обеспечения Комитета по судебному администрированию при Верховном Суде Республики Казахстан;

2007-2008 годы - начальник отдела координации государственных закупок Управления координации государственных закупок и правовой работы Комитета финансового контроля и государственных закупок Министерства финансов Республики Казахстан;

С июня по июль 2008 года - начальник Управления методологии государственных закупок Министерства финансов Республики Казахстан;

2008-2010 годы - администратор судов Костанайской области Комитета по судебному администрированию при Верховном Суде Республики Казахстан;

2011-2012 годы - директор административно-кадрового департамента, Секретарь Наблюдательного совета Евразийского Национального университета им. Л.Н. Гумилева;

В 2013 году - начальник Управления Министерства образования Республики Казахстан;

2014-2016 - директор административного департамента Министерства культуры и спорта Республики Казахстан;

С февраля 2016 года - уполномоченный по этике Министерства культуры и спорта РК.