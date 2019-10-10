Дарибаев Мурат Аманкельдиевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1996 году окончил Алматинский автодорожный институт, инженер-строитель;

В 2004 году - Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, экономист.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1994-1996 годы - менеджер отдела сбыта, СП «ХУАСЕ»;

1996-1997 годы - экономист, АО «ABC-Парфюм»;

1997-2000 годы - экономист, научный сотрудник, заведующий сектором отдела малого бизнеса Института экономических исследований при Министерстве экономики Республики Казахстан;

2000-2002 годы - главный эксперт, заведующая сектором отдела социально-экономического анализа Администрации Президента Республики Казахстан;

2002-2003 годы - заместитель Председателя Комитета по поддержке малого бизнеса Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан;

2003-2004 годы - директор департамента по регулированию транспортного и телекоммуникационного секторов Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции;

2003-2004 годы - директор департамента по регулированию и контролю в сфере железнодорожного транспорта и портов;

2004-2005 годы - руководитель аппарата, директор департамента развития предпринимательства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан;

2005-2006 годы - главный инспектор Секретариата Совета Безопасности Администрации Президента Республики Казахстан;

2006 год - первый заместитель директора республиканского государственного предприятия «Государственная авиакомпания «Беркут»;

2006-2007 годы - управление делами Президента;

2007-2008 годы - заместитель заведующего отделом социально-экономического анализа Администрации Президента Республики Казахстан;

2008-2009 годы - председатель Комитета промышленности Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан;

2009-2012 годы - государственный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан;

С 2012 года - заместитель акима Костанайской области, распоряжением акима Костанайской области от 10 ноября 2014 года возложены обязанности по курации блока социальных вопросов.

С сентября 2015 года - председатель правления АО «НК «СПК «Алматы».

Награжден Орденом «Құрмет» и Благодарственным письмом Президента Республики Казахстан.

С 18 июля 2017 года - назначен заместителем акима города Алматы